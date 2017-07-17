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Приговор националисту Демушкину вступил в законную силу

Политика

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Московский городской суд признал законным приговор националисту Дмитрию Демушкину, которого осудили на 2,5 года колонии общего режима за публикацию экстремистских материалов в социальной сети.  Об этом сообщает РИА Новости.

«Приговор районного суда оставить без изменения», — огласил решение судья. Таким образом, апелляционная жалоба адвоката, настаивавшего на оправдании и прекращении уголовного дела, отклонена.

Напомним, в конце апреля Нагатинский суд Москвы признал Демушкина виновным в размещении на своей странице «ВКонтакте» двух изображений экстремистского содержания с целью разжигания ненависти к определенной группе лиц.

Ольга Дубова

Теги:
демушкин, суды, экстремизм
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