В Польше подписали закон о сносе коммунистических памятников

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или любого другого тоталитарного режима. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте главы государства.

Закон вступит в силу спустя три месяца с даты подписания, а памятники должны будут демонтировать в течение года после этого. Под действие закона не попадают памятники, не предназначенные «для публичного просмотра» и имеющие образовательную или культурную значимость.

Напомним, что в конце июня депутаты польского Сейма проголосовали за поправки к законопроекту о запрете пропаганды коммунизма, которые позволят демонтировать советские памятники и мемориалы.

В тексте документа отмечалось, что в названиях школ, детских садов, больниц, других общественных и культурных учреждений запрещается использовать слова, «пропагандирующие коммунизм или другие тоталитарные системы».

Ранее, в марте 2016 года в Польше заявляли, что планируют снести около 500 советских памятников по всей стране.

В 2015 году МИД России обвинил Польшу в развязывании «войны памятников». Поводом для этого стал снос памятников братства по оружию солдат Войска польского и Красной армии.

Ольга Ситникова