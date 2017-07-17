Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить доходы судьи после скандала со свадьбой
Юлия РепринцеваКорреспонент
Депутат Госдумы от «Единой России», координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За честные закупки» Антон Гетта направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить декларацию судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, свадьба дочери которой стала причиной общественного негодования.
«Мы попросили проверить достоверность сведений, которые содержатся в декларации, на предмет соответствия доходов и расходов», — рассказал он «Новой газете».
Кроме этого, Гетта направил запросы в Высшую квалификационную коллегию судей России и в Судебный департамент при Верховном суде России.
«Мы попросили их дать морально-этическую оценку произошедшему. Мы призываем к справедливости. У людей, которые видят и читают такого рода сюжета, не должно быть ощущения несправедливости. Скромнее надо быть, раз ты на государственной службе», — заключил депутат.
Накануне разгорелся скандал из-за свадьбы дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Первым на нее обратил внимание адвокат Сергей Жорин в своем Instagram. Он оценил расходы на торжество в $2 млн. Позже СМИ сообщили, что на торжественном мероприятии гостей развлекали Вера Брежнева, Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и др.
По данным «Российской газеты», торжество состоялось 10 июня на самой престижной в Краснодаре площадке Galich-Hall (объединяет концертный зал и ресторан). «Комсомольская правда» сообщила, что в подарок молодые якобы получили Bentley.
Сама Хахалева сообщила «Российской газете», что сумма в $2 миллиона — «полный бред» и «взята с потолка». Bentley, по ее словам, никто не дарил. Судья пояснила, что организацией свадьбы занимался бывший супруг, достаточно состоятельный бизнесмен, а артисты присутствовали на торжестве в качестве гостей.
При этом Хахалаева заявила, что сообщение о свадьбе ее дочери является давлением на нее после того, как она «не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение».
Елену Хахалеву назначили судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. В настоящее время она является председателем судебной коллегии по административным делам крайсуда и занимается, в том числе, рассмотрением земельных споров фермеров.
По официальным данным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн рублей. В собственности у нее жилой дом площадью 66 кв м. и два земельных участка площадью 300 и 851 кв м.