Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить доходы судьи после скандала со свадьбой

Депутат Госдумы от «Единой России», координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За честные закупки» Антон Гетта направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить декларацию судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, свадьба дочери которой стала причиной общественного негодования.

«Мы попросили проверить достоверность сведений, которые содержатся в декларации, на предмет соответствия доходов и расходов», — рассказал он «Новой газете».

Кроме этого, Гетта направил запросы в Высшую квалификационную коллегию судей России и в Судебный департамент при Верховном суде России.

«Мы попросили их дать морально-этическую оценку произошедшему. Мы призываем к справедливости. У людей, которые видят и читают такого рода сюжета, не должно быть ощущения несправедливости. Скромнее надо быть, раз ты на государственной службе», — заключил депутат.

Накануне разгорелся скандал из-за свадьбы дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Первым на нее обратил внимание адвокат Сергей Жорин в своем Instagram. Он оценил расходы на торжество в $2 млн. Позже СМИ сообщили, что на торжественном мероприятии гостей развлекали Вера Брежнева, Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и др.

По данным «Российской газеты», торжество состоялось 10 июня на самой престижной в Краснодаре площадке Galich-Hall (объединяет концертный зал и ресторан). «Комсомольская правда» сообщила, что в подарок молодые якобы получили Bentley.

Сама Хахалева сообщила «Российской газете», что сумма в $2 миллиона — «полный бред» и «взята с потолка». Bentley, по ее словам, никто не дарил. Судья пояснила, что организацией свадьбы занимался бывший супруг, достаточно состоятельный бизнесмен, а артисты присутствовали на торжестве в качестве гостей.

При этом Хахалаева заявила, что сообщение о свадьбе ее дочери является давлением на нее после того, как она «не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение».

Елену Хахалеву назначили судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. В настоящее время она является председателем судебной коллегии по административным делам крайсуда и занимается, в том числе, рассмотрением земельных споров фермеров.

По официальным данным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн рублей. В собственности у нее жилой дом площадью 66 кв м. и два земельных участка площадью 300 и 851 кв м.