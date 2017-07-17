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Восемь крупнейших банков вышли из Ассоциации российских банков

Экономика

Крупнейшие российские банки — Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк, Бинбанк и Альфа-банк заявили о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на совместное заявление кредитных организаций.

«Формируемые в Ассоциации в настоящее время позиции, выводы и оценки не отражают реального мнения всех участников рынка, подрывают доверие и деловое партнерство между кредитными организациями, мешают их конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с Банком России и государственными органами», — говорится в сообщении.

Как отмечают банки, ответственность за сложившуюся ситуацию несет президент АРБ Гарегин Тосуняна.

Кредитные организации сообщили, что будет выбран иной формат взаимодействия, не исключающий, в том числе, создание нового объединения.

Ранее газета «Ведомости» написала, что Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк направят Гарегину Тосуняну письмо с требованием об отставке. В противном случае банкиры угрожали выходом из АРБ.

Теги:
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