«Роснефть» отвергла причастность к угрозам в адрес журналиста «Ведомостей»

В «Роснефти» заявили, что не имеют отношения к угрозам в адрес журналиста газеты «Ведомости» Рината Сагдиева, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Это угрозы не от нас. Принципы и совершенно очевидные риски не позволяют нам посылать угрозы этому существу», — заявил в эфире радиостанции вице-президент и пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев.

По его словам, Сагдиев «ангажированный» журналист», а его статья — заказная.

«Это глупая история. Обычный провокатор, который сначала получил деньги на заказную статью, а потом на всякий случай написал заявление об угрозах. Это абсолютно беспроигрышная тактика», — сказал представитель компании.

В воскресенье, 16 июля, журналист «Ведомостей» получил смс от неизвестного абонента с угрозами, в тот же день он написал заявление в полицию. Автор сообщений советует «отказаться гавно копать» и «сходить на больничный».

Журналист связывает поступившие в его адрес угрозы с выходом материала про многомиллиардные затраты госкорпорации «Роснефть» на организацию вертолетных перевозок, поскольку последней месяц работал только над этой темой. В беседе с «Новой газетой» он отметил, что это всего лишь предположение.