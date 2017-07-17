В здании Госдумы устранили протечку крыши, из-за которой было прервано пленарное заседание 14 июля. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главу комитета по регламенту и организации работы Госдумы Ольгу Савастьянову.

«Все нормально, зал в рабочем состоянии», — сказала она.

Напомним, 14 июля заседание Госдумы закончилось почти на 20 минут раньше из-за протечки крыши, которая обнаружилась во время выступления депутата Ирины Яровой. Как рассказал депутат Олег Шеин, находящийся в зале, капать с потолка начало над рядами, где сидят депутаты фракции «Единой России».

Вера Юрченко