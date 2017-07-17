Памфилова отреагировала на заявление «Яблока» о давлении на свердловский избирком

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в ЦИК максимально заинтересованы в том, чтобы все кандидаты были зарегистрированы, а заявление партии «Яблока» — «стыдно читать».

«Если ”Яблоку” удобнее говорить, что во всем виновата я, пусть будет так. Я все вынесу, но это не спасет партию от внутренней неразберихи», — сказала председатель ЦИК в разговоре с «Новой газетой».

По словам Памфиловой, юристы и руководство партии знало о нарушениях во время регистрации кандидатом в губернаторы Евгения Ройзмана с самого начала, и об этом шла речь, в том числе в личных разговорах.

«В личных разговорах они говорят одно, а в прессе совершенно другое. И мне совершенно не в чем оправдываться», — отмечает глава ЦИК.

Как пояснила Памфилова, даже если «гипотетически» допустить, что местный избирком регистрирует кандидата с нарушениями, и ему удается преодолеть фильтр, то после поступления заявления о нарушении процедуры регистрации кандидата снимают.

«Процедура регистрации Ройзмана была точно нарушена. Поэтому мы дали время ”Яблоку”, чтобы перерегистрировать Ройзмана, и не заявляли о нарушениях публично. Однако никаких действий не было. Пришлось заявить об этом публично», — сказала глава ЦИК.

Она также добавила, что у «Яблока» была «масса времени», чтобы на региональном уровне перерегистрировать кандидата, и «уже никто бы не смог придраться».

Кроме того, Памфилова заявила, что негативно относится к муниципальным фильтрам и вопросы, связанные с ними, прорабатываются в различных комиссиях.

«Мы готовим предложения, связанные с муниципальными фильтрами. И к этим выборам не успеваем, в любом случае. Но я уверена, что рабочей группе по пересмотру законодательства, в конце концов, удастся решить вопрос с фильтрами», — отмечает глава ЦИК.

Ранее на сайте партии «Яблока» появилось заявление, что председатель ЦИК Элла Памфилова оказывает «прямое публичное давление» на руководство избирательной комиссии Свердловской области.

Причиной оказания давления стало желание снять с губернаторских выборов кандидата от партии «Яблока» Евгения Ройзмана, уверены в партии.

Представители «Яблока» заявляют, что Памфилова стремится «представить положение дел так», что «надуманные процедурные причины», а не муниципальный фильтр, делают невозможным участие Ройзмана в выборах.

Более того, такие действия, считают в партии, дискредитируют «всю избирательную систему».

Напомним, 12 июля член ЦИК Евгений Шевченко заявил, что партия «Яблоко» не имела право выдвигать мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом на выборы губернатора Свердловской области.

«В наших действиях никаких ошибок нет, и мы готовы доказывать это в суде», — сказала председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова в разговоре с «Новой газетой».

По мнению председателя партии, то, как преподносится ситуация с Ройзманом, свидетельствует о том, что использование административного ресурса хотят скрыть за якобы нарушенной процедурой выдвижения.

В пресс-службе Ройзмана расценили заявление ЦИК так: «В переводе на русский язык послание ЦИК значит следующее — еще раз повторяем, на выборы вас не пустим».

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла о нарушениях при выдвижении Ройзмана, однако о каких именно нарушениях шла речь не уточнила.

«Я настоятельно рекомендую партии ко мне обратиться, еще не поздно все исправить и организовать выдвижение без нарушений», — заявила Памфилова.

Отметим, СМИ уже писали, что выдвижение Ройзмана от партии может быть оспорено. Согласно сообщениям, в облизбиркоме заявили, что решение о выдвижении кандидата на губернаторские выборы могло принять только региональное отделение партии, в то время как Ройзмана выдвинуло федеральное бюро «Яблока».

О возможных проблемах с выдвижением Ройзмана в губернаторы также сообщали «Ведомости». По данным газеты, в Кремле решили не пускать на предстоящие губернаторские выборы «сильных оппонентов» действующей власти, в частности Евгения Ройзмана — кандидаты якобы не смогут пройти муниципальный фильтр.

Такое решение источник «Ведомостей» объяснил опасениями администрации президента, что люди «не захотят голосовать два раза подряд». Разрыв между региональными и президентскими выборами небольшой, отмечает издание.

Напомним, 10 сентября 2017 года в России пройдет единый день голосования. В 17 регионах будут выбирать губернаторов, в шести пройдут парламентские выборы. В следующем, 2018 году, россияне проголосуют за нового президента страны.