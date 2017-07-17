«Дождь»: Ройзмана не пустят на губернаторские выборы

Мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана не зарегистрируют кандидатом на губернаторских выборах, передает «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По информации телеканала, Ройзман не успевает в срок собрать достаточное количество подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. Вторая причина, которую называют собеседники «Дождя», само выдвижение политика. Ройзмана выдвинуло федеральное бюро партии, а не региональное отделение, которое ранее отказалось от поддержки главы города. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала это нарушением.

В разговоре с телеканалом Ройзман сказал, что надеется на выдвижение. «Но ситуация сложная, меня откровенно не пускают на выборы», — добавил он.

Собеседник «Дождя» в администрации президента отметил, что администрация губернатора Евгения Куйвашева действительно с самого начала опасалась, что Ройзман может успешно выступить на выборах.

На прошлой неделе член ЦИК Евгений Шевченко заявил, что во время выдвижения Ройзмана партией «Яблоко» произошла «подмена органа, который может выдвигать кандидата».

О возможных проблемах с выдвижением Ройзмана в губернаторы также сообщали «Ведомости». По данным газеты, в Кремле решили не пускать на предстоящие губернаторские выборы «сильных оппонентов» действующей власти, в частности Евгения Ройзмана — кандидаты якобы не смогут пройти муниципальный фильтр.

Напомним, 10 сентября 2017 года в России пройдет единый день голосования. В 17 регионах будут выбирать губернаторов, в шести пройдут парламентские выборы.