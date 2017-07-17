Верховный суд признал законной ликвидацию «Свидетелей Иеговы»

Верховный суд счел законным признание российских «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, запрет их деятельности и ликвидацию, передает Интерфакс.

«"Свидетели Иеговы" (с момента внесения их изданий в список запрещенных материалов) читали и обсуждали Библию. Они не пользовались экстремистской литературой, потому что ее просто нет — книги были уничтожены самими верующими, так как восстановление их прав слишком затянулось. Если какие-то экземпляры и остались, то только дома у верующих — никак не для распространения, а для личного чтения», — заявил на заседании адвокат Антон Омельченко, представляющий интересы организации.

Теперь решение о ликвидации вступило в силу.

Напомним, 23 марта Минюст признал религиозную организацию экстремистской по итогам проверки с 8 по 27 февраля 2017 года. Тогда выяснилось, что деятельность «Свидетелей Иеговы» нарушает «ряд уставных целей и задач», а также противоречит закону «О противодействии экстремистской деятельности».

Позднее Верховный суд запретил деятельность организации в России.

Европейская служба внешних связей осудила решение Верховного суда России о запрете деятельности «Свидетелей Иеговы». По мнению внешнеполитического ведомства ЕС, выразили беспокойство в связи с тем, запрет организации за экстремизм позволяет начать уголовное преследование ее членов за простое отправление культа.