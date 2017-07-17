Бывшего начальника Северо-Западного управления МВД приговорили к семи годам колонии

Дзержинский суд Петербурга приговорил бывшего начальника расформированного главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) Виталия Быкова к семи годам колонии за хищения при ликвидации управления, передает Интерфакс.

Его лишили звания генерал-майора полиции и назначили штраф 400 тысяч рублей. Сторона обвинения просила для Быкова 12 лет колонии, штраф в 1 млн рублей и запрет три года занимать должности в силовых структурах.

Другие фигуранты дела получили реальные и условные сроки.

Александра Монастыршина приговорили к 3,5 годам колонии с лишением звания полковника полиции, Ивана Лозюка — к 6 годам с лишением звания полковника внутренней службы. Светлана Шатова получила 4 года условного заключения, а Ирина Бурханова — 3,5 года условно.

Напомним, Виталия Быкова задержали в мае 2015 года. По версии следствия, в мае 2014 года Быков, занимая пост главы управления МВД по СЗФО, похитил более 19 млн бюджетных средств, которые выплатил бывшим сотрудникам в качестве премий. По данным следователей, размер премий составлял от 340 тысяч до 700 тысяч рублей.