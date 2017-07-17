Депутаты предложили увеличить срок заключения за доведение до самоубийства до 15 лет

В Госдуму внесли законопроект, который увеличивает срок заключения за доведение до самоубийства до 15 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

Авторы законопроекта — депутат от «Единой России» Владимир Васильев, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев.

«Поскольку объектами посягательств сегодня в основном являются несовершеннолетние с их неокрепшей психикой, законопроектом предлагается ужесточить меры уголовной ответственности за совершение указанных преступлений, установив нижний предел лишения свободы пять лет, а верхний до пятнадцати лет», — сказано в пояснительной записке.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал законопроект об уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к самоубийству. Документ ввел две новые статьи — «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства».

Проблема детских суицидов начала активно обсуждаться после публикации «Новой газеты» о «группах смерти». С тех пор в разных регионах страны были возбуждены уголовные дела о доведении несовершеннолетних до самоубийства. Один из администраторов «групп смерти» — Филипп Будейкин, известный как Филипп Лис, — является фигурантом сразу нескольких дел и находится под арестом в Санкт-Петербурге.