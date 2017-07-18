СМИ узнали о сокращениях в подразделениях МВД по борьбе с экстремизмом

В региональных подразделениях МВД по противодействию экстремизму (УПЭ) проходят сокращения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

«В УПЭ е Главного управления МВД по Москве, например, 11 неиспользованных ставок передали в Московский уголовный розыск. Похожая картина происходит и в других регионах, свободные ставки передают в другие оперативные подразделения», —пишет издание.

При этом в Главное управление по противодействию экстремизму при этом на работу никого не берут. По мнению сотрудников ГУПЭ, на которых ссылается газета, так ведомство подстраховывается на случай, если полномочия отдела по борьбе с экстремизмом перейдут к Росгвардиии.

Главное управление по противодействию экстремизму образовано в 2008 году. В функции ГУПЭ входит всё, что касается преступлений экстремистской направленности и террористической деятельности.

Вера Юрченко