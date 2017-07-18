Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши от войск нацистской Германии

Министерство обороны России обнародовало архивные документы 1944-1945 годов, посвященные освобождению войсками Красной Армии территории Польши от нацистской Германии. Об этом сообщается на сайте министерства.

«В числе рассекреченных документов – боевые донесения и докладные записки, рапорты и справки, исторические формуляры и телеграммы, – беспристрастные свидетельства кровопролитных боев Красной Армии за освобождение братской республики, истинного отношения оккупантов к местному населению и освобожденных поляков к своим освободителям – воинам Красной Армии», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пользователи сайта смогут ознакомиться с документами, «которые рассказывают о многочисленных фактах благожелательного отношения польского населения и духовенства к Красной Армии, об искреннем участии поляков в захоронениях советских военнослужащих, погибших при освобождении Польши».

Как уточнили в Минобороны, исторические документы были рассекречены в июле 2017 года, но «были доступны только узкому кругу специалистов».