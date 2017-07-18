Военно-морские силы США испытали лазерное оружие в Персидском заливе. Об этом сообщает телеканал CNN.

Корреспондент канала лично присутствовал при проведении испытаний, в ходе которых оружие был сбит учебный беспилотный летательный аппарат.

Основная цель для лазера — беспилотники.

«Это не узкопрофильная система вооружения, как некоторые другие виды оружия, которые у нас есть в оборонной промышленности, действующие только в отношении воздушных контактов, или только против надводных целей или только в отношении наземных целей», — сказал капитан ВМС США Кристофер Уэлл.

Он отметил, что лазерная пушка — многофункциональное оружие. Как считают американские военные, преимуществом пушки является возможность стрелять без упреждения, не беспокоясь о ветре и дальности действия. Кроме того, лазерный луч нельзя разглядеть без специальных устройств, потому что он находится за пределами оптического диапазона.

По данным телеканала, стоимость лазерной установки составляет около $40 миллионов. Один выстрел из нее обходится примерно в $1.

В июле 2016 года российский концерн «Радиоэлектронные технологии» заявил о разработке СВЧ-пушек, которые будут применять для вывода из строя электромагнитных систем противника.