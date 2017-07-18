Правительство не согласовало поправки о доступе Росгвардии к врачебной тайне

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала предложение депутатов о разрешении МВД и Росгвардии запрашивать у медиков информации о здоровье граждан, которые хотят получить водительские права, лицензию детектива или разрешение на оружие. Об этом сообщают «Ведомости».

В проекте отзыва комиссии говорится, что «предоставление указанных сведений, составляющих врачебную тайну, будет затрагивать интересы широкого круга лиц», а необходимость предоставлять подобные сведения в законопроекте не обоснована.

Проект закона был внесен в Госдумы депутатам Василием Пискаревым и его Эрнстом Валеевым из «Единой России» в конце прошлого года. Помимо нормы о предоставлении медицинской информации в законопроекте содержится пункт, наделяющий сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии правом доставлять в полицию задержанных лиц для составления административных протоколов.

Вера Юрченко