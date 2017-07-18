Экс-советник Трампа Флинн создаст фонд для сбора денег на адвокатов в связи с «российским делом»

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн создаст фонд для сбора средств на оплату услуг адвокатов по делу о его связях с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По его словам, юридическая работа по созданию фонда уже ведется.

Как отмечает агентство, Флинн станет первым человеком из команды президента США Дональда Трампа, который будет собирать деньги на подобные нужды. По оценкам Bloomberg, расходы Флинна могут составить $1 миллион.

Ранее стало известно, что команда президента США Дональда Трампа потратила более $677 тысяч на «юридические консультации» за период с апреля по июнь 2017 года.

Напомним, советнику американского президента Майклу Флинну пришлось уйти в отставку из-за телефонных разговоров с российским послом Сергеем Кисляком. Позднее Флинн признался, что получал гонорары от российских компаний.

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Вера Юрченко