«Ведомости» узнали о переходе посла России в США Кисляка в Совет Федерации

Посол России в США Сергей Кисляк после возвращения в Россию станет сенатором, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

По данным издания, в Совфеде он будет представлять интересы одного из российских губернаторов. Однако не уточняется, о каком регионе идет речь. У Кисляка, отмечают «Ведомости», есть ранг чрезвычайного и полномочного посла. Это освобождает его от выдвигаемого к сенаторам требования прожить в регионе, который они представляют, не менее пяти лет перед назначением.

Новую должность Кисляк займет после выборов глав регионов в сентябре 2017 года.

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В конце июня бывший посол США в России Майкл Макфол сообщил, что Сергей Кисляк покинет свой пост. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова Макфола об отставке Кисляка «фантомными болями».

Сергей Кисляк работает послом России в США с 2008 года. В мае ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что международные комитеты Госдумы и Совета Федерации одобрили кандидатуру нового посла в Вашингтоне. По данным агентства, им станет замминистра иностранных дел Анатолий Антонов.

Напомним, в феврале из-за сокрытия контактов с российским послом ушел в отставку советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн. В контактах с Кисляком обвиняли и генпрокурора США Джеффа Сешнса.