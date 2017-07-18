В МВД опровергли информацию о сокращениях в подразделениях МВД по борьбе с экстремизмом

В министерстве внутренних дел России опровергли информацию о сокращениях в Главном управлении по противодействию экстремизму.

«Территориальные подразделения по противодействию экстремизму МВД России работают в обычном режиме и в установленной штатной численности. Распространенная в некоторых СМИ информация о сокращениях не соответствует действительности», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в региональных подразделениях МВД по противодействию экстремизму проходят сокращения. По мнению сотрудников управления, на которых ссылается газета, так ведомство подстраховывается на случай, если полномочия отдела по борьбе с экстремизмом перейдут к Росгвардиии.

Вера Юрченко