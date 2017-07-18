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В одной из высоток-«книжек» на Новом Арбате возник пожар

Общество

В Москве по адресу Новый Арбат, 17 возник пожар, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 10:35 по мск. По предварительной информации МЧС, горит 7-й этаж здания, который находится на реконструкции. Площадь пожара составляет около 200 кв. метров.

Пользователь твиттера Дмитрий Шатохин сообщает, что «сначала был небольшой хлопок, а потом начало гореть. Наверное строители что-то намутили. Дом был на реконструкции».

На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы города. Сведений о пострадавших не поступало, отметили в МЧС.

Теги:
мчс, пожары, москва
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