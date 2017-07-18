В Донецке объявили о создании государства Малороссия

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил о создании нового государства Малороссия со столицей в Донецке. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

На сайте Донецкой народной республики утверждается, что новое государство Малороссия должна будет состоять из 19 областей, входящих в состав Украины. Представители самопровозглашенных республик также предлагают оставить Киеву статус культурно-исторического центра.

Конституционный акт зачитал и.о. зампреда совета министров непризнанной ДНР Александр Тимофеев.

«Мы, представители бывших регионов «Украины» заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей «Украины». Мы согласны с тем, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название «Украина» дискредитировало себя», — цитирует ДАН.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко зачитал политическую декларацию с обоснованием необходимости создания Малороссии. В документе говорится, что создание нового федеративного государства призвано «остановить гражданскую войну и избежать новых жертв».