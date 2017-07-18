Власти Москвы согласовали шествие «За свободный интернет» 23 июля

Мэрия Москвы согласовала шествие «За свободный интернет» 23 июля, сообщили «Новой газете» в пресс-службе партии «Парнас».

«Шествие пройдет с 14:00 до 16:00 от Страстного бульвара, д. 12 (построение колонны по Страстному бульвару от д. 12 до д. 16) по внутренней стороне Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров, до проспекта Сахарова, д. 12», — рассказали в партии.

Заявленное число участников составляет десять тысяч человек.

В пресс-службе отметили, что «участники акции потребуют от властей отмены цензуры в интернете, реабилитации фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях», а также призовут к отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Организаторами шествия являются партии «Парнас», «Демократический выбор», «5 декабря», «Пиратская партия России», «Гражданская инициатива», «Либертарианской партией» и общественная организация «РосКомСвобода».

Ранее представители оппозиции пытались согласовать акцию 9 и 16 июля, но оба раза получали отказ.

В первом случае мэрия объяснила отказ ограничением на проведение митингов во время Кубка конфедераций FIFA и ЧМ-2018, которое в мае ввел президент России Владимир Путин.

Во втором — ремонтными работами по программе «Моя улица» (об этом сообщал РБК со ссылкой на официальный ответ из департамента региональной безопасности Москвы).