В Ираке задержали террористок-смертниц из России

В системе туннелей, построенных боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Мосуле, задержали группу из 20 террористок, сообщает Deutsche Welle.

Иракские военные установили, что среди задержанных есть граждане России, Канады, Германии, Турции, и Ливии. Кроме того, в подземных ходах были найдены нательные взрывные устройства и оружие.

Немецкое издание уточняет, что одной из задержанных было 16 лет. Девушка в течение года числилась без вести пропавшей в Германии. Ее подозревали в подготовке терактов. Предположительно, несовершеннолетнюю завербовали через интернет.

Читайте также Как русский стал официальным языком запрещенной ИГИЛ и кто руководит пропагандистской машиной террористов

Ранее власти Турции объявили, что внесли 4128 граждан России в черный список и запретили пересекать границу страны из-за подозрений в связях с «Исламским государством».

Напомним, в апреле 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что на стороне «Исламского государства» воюет более четырех тысяч россиян.

Максим Прошкин