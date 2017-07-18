Обвинение попросило три года колонии для бросившего кирпич в бойца ОМОНа 26 марта

Сторона обвинения попросила Тверской суд приговорить к трем года колонии общего режима участника акции 26 марта Станислава Зимовца, сообщила «Новой газете» адвокат Светлана Сидоркина..

Зимцова подозревают в нападении на представителя власти на акции против коррупции в Москве (часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса России).

Обвинение настаивает, что активист попал кирпичом в нижнюю часть спины заместителя командира второго оперативного батальона ОМОН, подполковника Владимира Котенева.

Ранее Зимовец отказался от особого порядка рассмотрения дела и признания вины после того, как ему продлили арест сразу на полгода — до ноября.

По словам обвиняемого, он не целился в полицейского, а кидал кирпич рядом, чтобы привлечь внимание.

Фигурантами дела о насилии против полицейских на акции 26 марта также являются Андрей Косых, Дмитрий Крепкин и Алексей Политиков.

Напомним, приговоры по делу 26 марта уже были вынесены актеру Юрию Кулию и столяру Александру Шпакову. Они оба признали вину и согласились на особый порядок рассмотрения дела. Кулия Тверской суд Москвы приговорил к 8 месяцам колонии-поселения. Шпаков получил полтора года колонии общего режима.