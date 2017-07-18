Порошенко в ответ на заявление о создании Малороссии пообещал вернуть весь Донбасс в состав Украины

Президент Украины Петр Порошенко, находящийся с визитом в Грузии, в ответ на заявление главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко о создании нового государства Малороссия пообещал вернуть весь Донбасс в состав страны. Об этом в своем твиттере написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

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«Проект "Новороссия" был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом», — сказал Порошенко.

При этом Луганский информационный центр сообщил, что ЛНР опровергла информацию о своем участии в создании Малороссии.

По словам председателя Народного Совета самопровозглашенной Луганской народной республики Владимира Дегтяренко, власти ЛНР не принимали участия в прошедшем в Донецке заседании, на котором было объявлено о создании нового государства Малороссия.

«Луганская Народная Республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался», — сказал Дегтяренко.

По словам Дегтяренко, власти ЛНР готовы обсудить такой вопрос в случае поступления предложений. При этом он подчеркнул, что целесообразность создания нового государства вызывает «большие сомнения».

Ранее во вторник глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании нового государства Малороссия со столицей в Донецке.

На сайте Донецкой народной республики утверждается, что новое государство Малороссия должна будет состоять из 19 областей, входящих в состав Украины. Представители самопровозглашенных республик также предлагают оставить Киеву статус культурно-исторического центра.