Роспотребнадзор проверит воздействие спиннеров на здоровье детей и подростков

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) собирается изучить негативное влияние спиннеров на здоровье детей и подростков. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

«В последнее время в России отмечается агрессивное продвижение в детской и подростковой среде так называемых спиннеров. Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия», — говорится в заявлении ведомства.

В Роспотребнадзоре рекомендовали не приобретать спиннеры с рук и посоветовали родителям следить за тем, чтобы дети случайно не проглотили мелкие детали игрушки.

В июне канал «Россия 24» показал сюжет под названием «Спиннер: лекарство от стресса, способ обогатиться и игрушка оппозиционеров». Ведущий программы «Вести» Алексей Казаков начал с того, что спиннеры особенно популярны среди детей и подростков, но «уже не раз были замечены в руках представителей несистемной оппозиции». «Кто так активно продвигает его в массы?» — поддерживает ведущего журналист Николай Соколов и говорит, что игрушки продавались на митингах против коррупции 12 июня. «А видеоблогеры за счет его продажи прямо в гуще событий, получали, как утверждают, деньги для того, чтобы снимать новые ролики», — говорит автор сюжета.

Также, по мнению ведущего, на ютуб-каналах, где публикуются видео со спиннерами, «много политики», и таким образом, считают журналисты «России 24», на канал заманивается «потенциально протестная аудитория».

Спиннер – развлекательная вращающаяся игрушка. В центре спиннера находится подшипник, радиально расположены несколько лопастей или утяжелителей, поэтому для его запуска достаточно лёгкого касания пальцем.