Причиной пожара в здании на Новом Арбате назвали возгорание старой проводки

Собственник здания на Новом Арбате компания «Апарат групп» сообщила, что, по предварительным данным, причиной пожара в высотке стало самовозгорание старой электропроводки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Пожар в здании по адресу Новый Арбат, 15, возник утром 18 июля. По сообщению МЧС, загорелся седьмой этаж здания, который находится на реконструкции. Огонь охватил площадь более 200 кв. метров. Ранее в ведомстве сообщали, что пожар возник по адресу Новый Арбат, 17.

В 11:58 по мск пожар был потушен, находящихся в здании рабочих, уточнили в МЧС, эвакуировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сведений о пострадавших не поступало.

«Апарт групп» принадлежит председателю совета директоров Capital Group Павлу Те. В 2016 году газета «Ведомости» со ссылкой на Capital Group сообщала, что «дом-книжка» на Новом Арбате будет реконструирован: в нем появится гостинично-апартаментный комплекс, который будет включен в инфраструктурные объекты чемпионата мира по футболу 2018 года.

Также газета сообщала, что аукцион по продаже одного из «домов-книжек» на Новом Арбате, 15, признан несостоявшимся — для участия в нем подана лишь одна заявка от компании «Апарт груп».

Позже «Коммерсантъ» написал, что покупателем стал единственный претендент — ООО «Апарт Групп», объект достался ему по начальной цене 2,4 млрд руб. «Ъ» подсчитал, что сделка обошлась компании в 1,3 млрд руб.

Газета также сообщила, что ООО «ВИВ Лтд», которое арендовало помещение в «доме-книжке» в течение 13 лет, оспорило в суде отказ департамента городского имущества города (ДГИгМ) предоставить компании преимущественное право выкупа помещений.

В мае 2017 года «Ъ» сообщил, что структуры Capital Group Павла Те ведут переговоры об управлении объектом на Новом Арбате с Intermark Hospitality, специализирующейся на сдаче в аренду апартаментов.

26-этажный «дом-книжка» на Новом Арбате площадью был построен в 1968 году и долгое время находился на балансе мэрии Москвы, отмечала газета.