В Германии ущерб от беспорядков во время саммита G20 оценили в €12 млн

Германский союз страховщиков оценил ущерб от беспорядков во время саммита G20 в Гамбурге в 12 миллионов евро. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Уточняется, что около трети от этой суммы составил ущерб поврежденных автомобилей. В эту сумму также входят повреждения жилых домов и офисов компаний.

Напомним, саммит G20 проходил в Гамбурге с 7 по 8 июля. Протестная акция антиглобалистов «Добро пожаловать в ад», переросшая впоследствии в беспорядки, началась вечером 6 июля и продолжалась всю ночь.

В течении трех суток на улицах Гамбурга происходили столкновения с полицией. Протестующие поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских, а также грабили магазины.

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По последней информации, ранения получили 476 сотрудников правоохранительных органов. Более двухсот человек, в том числе шестеро россиян были задержаны. Двое из них до сих пор находятся под стражей, им предъявили обвинение в сопротивлении полиции. Арестованным грозит до десяти лет тюрьмы.