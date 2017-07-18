Прокуратура назвала незаконным арест экс-директора «Гоголь-центра»

Прокуратура изменила позицию и считает невозможным нахождение в СИЗО экс-директора «Гоголь-центра» и экс-генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродскго, арестованного по делу о хищении государственных средств, сообщает РИА Новости.

«Уголовное дело в отношении Малобродского возбуждено только в настоящее время, данная мера пресечения была избрана незаконно», — заявил прокурор.

Ранее в беседе с «Новой газетой» адвокат Малобродского Ксения Карпинская также заявляла, что арест Малобродского незаконен, так как уголовное дело в его отношении не возбуждали, а обвинения предъявили в рамках другого дела, по которому проходят экс-главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и экс-гендиректор студии Юрий Итин.

За незаконный арест предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок. Заведомо незаконное задержание наказывается либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Об этом говорится в статье 301 Уголовного кодекса («Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей).

Напомним, уголовное дело в отношении Итина и Масляевой возбудило Главное следственное управление СК РФ по Москве, 6 июля его передали в управление по особо важным делам СК РФ. В настоящее время Малобродский содержится под арестом в СИЗО №1 («Матросская тишина»). Свою вину он не признает.

В Басманном суде Москвы 18 июля проходит заседание по мере пресечения Малобродскому, а также Нине Масляевой и Юрию Итину.

На предыдущем заседании суда в понедельник, 17 июля, защита Малобродского просила отпустить Малобродского под домашний арест или залог в размере 2,5 млн рублей. Об этом же защита просила и 6 июля на заседании в Мосгорсуде, однако суд оставил в силе решение Пресненского суда Москвы, постановившего содержать под стражей Малобродского до 19 июля.

Как поясняла Карпинская, Итина и Масляеву обвиняют в хищении 1 млн 286 тыс. рублей. Якобы они похитили эту сумму из субсидии в размере 66 млн 500 тыс рублей, которую выделило государство в 2014 году на счет «Седьмой студии».

Малобродского, по словам адвоката, обвиняют в хищении 2 млн 300 тыс. рублей из субсидии в размере 70 млн рублей, которую государство выделило в 2012 году. Якобы похищенные средства предназначались для постановки «Сон в летнюю ночь».

Вместе с тем на сайте Следственного комитета России говорится, что руководство «Седьмой студии» с 2011 по 2014 годы похитило бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством. Карпинская утверждает, что «дела о 200 млн не существует». Она указывает в том числе на то, что «в 2011 году бюджетного финансирования у “Платформы” вообще не было, оно выделялось с 2012 года».

Автономную некоммерческую организацию по развитию и популяризации современного искусства «Седьмая студия» создали в июле 2011 года для реализации культурного проекта режиссера Кирилла Серебренникова «Платформа». Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета.

Юлия Репринцева