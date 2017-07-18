HRW призвала интернет-компании раскрывать данные о запросах спецслужб России

Эксперты правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) рекомендовали интернет-компаниям раскрывать информацию о запросах спецслужб о российских пользователях.

Список рекомендаций, а также другие результаты исследования отражены в докладе «Онлайн и по всем фронтам. Наступление на свободу выражения мнений в России», опубликованном на сайте организации.

Правозащитники предложили Twitter, Facebook, Microsoft, Google и VK составлять полугодовые отчеты, в которых будет отражаться количество запросов, поступивших от российских спецслужб, а также количество учетных записей, на которые эти запросы распространялись.

Эксперты призвали «минимизировать» количество пользовательских данных, хранящихся в России, а также открыть информацию по запросам на ограничение доступа к контенту и по удалению таких аккаунтов.

Помимо этого, HRW рекомендовала отменить рассмотрение законопроектов о деанонимазации пользователей мессенджеров, запрете VPN и программ-анонимайзеров, а также, так называемый «пакет Яровой».

Среди ограничительных законов упоминаются закон, обязывающий компании хранить и обрабатывать персональные данные российских граждан на серверах, расположенных в России; закон, запрещающий «гей-пропаганду» среди детей.

Правозащитники также уверены, что после протестных акций 2011-2012 годов власть в России начало ограничивать свободу слова и информации под видом борьбы с экстремизмом. В HRW настаивают, что «закручивание гаек» происходит с принятие ограничивающих законов и уголовным преследованием политических оппонентов.

Читайте также Сесть за анонимность. Участники анонимной сети Tor попали в зону риска после ареста преподавателя математики Богатова

Максим Прошкин