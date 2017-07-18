Суд взыскал с Навального и других фигурантов дела «Кировлеса» 2,1 млн рублей

Никулинский суд Москвы взыскал более 2 млн 164 тысячи рублей с Алексея Навального, предпринимателя Петра Офицерова и Вячеслава Опалева по делу «Кировлеса», передает Интерфакс.

В иске «Кировлес» просил взыскать 16 млн 165 тысяч 826 рублей и 65 копеек.

В 2016 году Никулинский суд уже взыскивал 16 млн рублей в виде компенсации имущественного вреда с осужденных за ущерб, который фигуранты дела якобы нанесли предприятию. Однако позднее Мосгорсуд отменил это решение.

В феврале 2017 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального к пяти годам условно, Офицеров получил четыре года условно. Их повторно признали виновными в хищении имущества предприятия «Кировлес».

Напомним, Верховный суд России в ноябре прошлого года в связи с решением Страсбургского суда отменил прежний приговор Ленинского суда Кирова от 2013 года, в соответствии с которым Навальный и Офицеров были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы.