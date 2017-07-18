Ройзман отказался от участия в выборах губернатора Свердловской области

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, которого партия «Яблоко» ранее выдвинула кандидатом в губернаторы Свердловской области, сообщил, что он не проходит муниципальный фильтр из-за того, что подписи муниципальных депутатов в регионе были централизованно собраны администрациями.

«Муниципальный фильтр непроходим, — сказал Ройзман на пресс-конференции 18 июля. — Я довел эту историю до конца. Для действующего губернатора и всех кандидатов-спойлеров подписи были собраны 13, 14, 15 июня. Эти выборы без моего участия ненастоящие. Это можно называть как угодно: ролевые игры, шоу долгоносиков. Наличие муниципального фильтра это неуважение к гражданам. Ни один уважающий себя человек не должен принимать участие в этих выборах. И я призываю всех думающих людей, всех своих сторонников их бойкотировать».

«Мы готовы присоединиться к обращению и призвать всех наших избирателей не участвовать в выборах в тех случаях, когда муниципальный фильтр используется как запретительный механизм, и независимые кандидаты на них не допускаются, — заявил Григорий Явлинский. — Это узурпация власти, которая происходит на думских выборах, на выборах глав регионов».

Ройзман заметил, что сам он не собирается обращаться в Конституционный суд по поводу неправомерности муниципального фильтра как такового, но если юристы «Яблока» возьмут это на себя, он готов поделиться с ними информацией.

Накануне на сайте партии «Яблока» появилось заявление, в котором партия обвинила главу ЦИК Эллу Памфилову в «прямом публичном давлении» на руководство избирательной комиссии Свердловской области. Представители «Яблока» считают, что ЦИК стремится «представить положение дел так», что «надуманные процедурные причины», а не муниципальный фильтр, делают невозможным участие Ройзмана в выборах.

Памфилова, в свою очерель, заявила, что в ЦИК максимально заинтересованы в том, чтобы все кандидаты были зарегистрированы.

«Если ”Яблоку” удобнее говорить, что во всем виновата я, пусть будет так. Я все вынесу, но это не спасет партию от внутренней неразберихи», — сказала председатель ЦИК в разговоре с «Новой газетой».

На днях телеканал «Дождь» также сообщал, что Ройзман не успевает в срок собрать достаточное количество подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. Источники телеканала в Кремле утверждали, что Ройзмана не зарегистрируют кандидатом еще и потому, что его выдвинуло федеральное бюро партии, а не региональное отделение, которое ранее отказалось от поддержки главы Екатеринбурга. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала это нарушением.

Напомним, 10 сентября 2017 года в России пройдет единый день голосования. В 17 регионах будут выбирать губернаторов, в шести пройдут парламентские выборы.