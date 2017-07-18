МВД готово «жестко пресекать» нарушение закона во время выборов президента

Полиция намерена «жестко пресекать» нарушение законодательства во время выборов нового президента страны в марте 2018 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на замглавы МВД России Александра Горового.

«Интересантов, судя по тем мероприятиям, которые прошли в марте и июне, будет, наверное, достаточно», — заявил Горовой.

По его словам, полиция должна помнить о законе, предоставляющим право «всем гражданам, политическим партиям и общественным объединениям выражать свое мнение публично».

Замглавы МВД отметил, что необходимо проводить серьезную работу над списками избирателей, чтобы в них были «реальные люди».

К выборам главы нового государство готовятся не только в полиции, но и в ЦИК. Один из членов комиссии Антон Лопатин заявил, что в избиркоме готовятся к атакам хакеров на сайт во время выборов президента.

Член комиссии отмечает, что работа с представителями силовых структур, которые занимаются вопросами о кибербезопасности, ведется в постоянном режиме.

Напомним, 12 июня и 26 марта в десятках городов России прошли антикоррупционные митинги, организованные сторонниками Алексея Навального. В некоторых городах акции были не согласованы властями города, в том числе в Москве и Петербурге, и закончились массовыми задержаниями.

Максим Прошкин