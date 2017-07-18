Красноярские депутаты рассмотрят вопрос о повышении себе зарплат в сентябре

Депутаты законодательного собрания Красноярской области решили пока отменить закон, по которому их зарплата может увеличиться вдвое, однако к рассмотрению этого вопроса вернутся в сентябре, сообщается на сайте регионального органа власти.

«Мы приняли решение созвать завтра сессию и просто отменить этот закон, чтобы не было никаких двусмысленностей, тем более что сделать это легко — он не работает сегодня», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что вопрос о повышении зарплат «назрел» как для муниципальных служащих, так и для глав, однако обсуждать и принимать новое решение будут «на основе консенсуса, общественного согласия».

Глава заксобрания Александр Усс пояснил, что закон, который позволил бы повысить зарплату, нужен был «чтобы приблизить уровень оплаты труда этой категории людей к среднесибирскому показателю».

Ранее один из депутатов Александр Глисков заявлял, что народные избранники не знали, что голосовали за повышение зарплат.

«Законопроект вообще касался исчисления стажа службы, по нему было заключение Счетной палаты, что он денег не требует, он прошел комитет. А, оказывается, на сессии два депутата-единоросса внесли новую редакцию, никому об этом не сказали, никого не предупредили», — сказал Глисков.

Отметим, что прокуратура Красноярского края уже организовала проверку по поводу подписания данного закона, по которому зарплата увеличивается, в том числе у губернатора, председателя избирательной комиссии, главы Счетной палаты и других чиновников.

В июле в СМИ появилась информация, что заработная плата красноярских чиновников вырастет в среднем со 100 до 200 тысяч рублей. Однако само повышение состоится лишь в случае принятия поправок в краевой бюджет.

В пресс-службе губернатора Красноярского края «Новой газете» пояснили, что этот закон «подразумевает только возможность» увеличения заработных плат и зависит от корректировок бюджета, которые происходят весной или осенью.

И если депутаты посчитают нужным скорректировать бюджет, только тогда изменения вступили бы в силу, пояснили газете в пресс-службе.

Максим Прошкин