Суд рассмотрит вопрос об освобождении из-под стражи инвалида Мамаева

Тимирязевский суд Москвы 19 июля проведет выездное заседание в следственном изоляторе «Матросская тишина», на котором рассмотрит вопрос об освобождении из-под стражи практически обездвиженного инвалида Антона Мамаева, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Орло.

«Завтра в 12:00 мск в СИЗО № 1 УФСИН России по Москве состоится выездное судебное заседание Тимирязевского районного суда Москвы по рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения моему подзащитному», ­­— уточнил адвокат.

Осужденного за разбой инвалида первой группы Антона Мамаева после медицинского обследования вернули в СИЗО. Результаты осмотра ФСИН направила в суд для решения вопроса об освобождении мужчины.

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Ранее стало известно, что Антон Мамаев останется в СИЗО до вступления приговора в силу, несмотря на то, что по результатам медобследования он не может там содержаться.

У Мамаева редкое заболевание — спинальная мышечная атрофия. Его вес не достигает и 20 килограммов, а сам он не может даже пошевелиться.

Напомним, 30 июня суд признал Мамаева виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера. После оглашения приговора инвалида отправили в «Матросскую тишину». После общественного резонанса и вмешательства Москальковой, инвалида перевели из СИЗО в больницу для медицинского освидетельствования.

Ольга Ситникова