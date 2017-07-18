СК возбудил новое дело против экс-сотрудников «Гоголь-центра»

Следственный комитет России возбудил новое дело в отношении экс-сотрудников «Седьмой студии». Об этом сообщила «Новой газете» адвокат Ксения Карпинская.

Дело возбуждено сегодня, 18 июля, по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении экс-продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, экс-главного бухгалтера студии Нины Масляевой и экс-гендиректора студии Юрия Итина.

Во вторник, 18 июля, Басманный суд Москвы должен был рассмотреть меру пресечения для Малобродского, Итина и Масляевой. Ранее Пресненский суд Москвы продлил арест Малобродского до 19 июля.

«Решение об аресте было отложено на сегодня на 11:00. Но в это время оно не было оглашено. Был объявлен перерыв до 13:00. В час вышла судья и сказала, что решение не может быть вынесено, так как не хватает документа. Документ представил следователь. Это документ о возбуждении нового уголовного дела», — рассказала адвокат.

Адвокат пояснила, что ранее в отношении Малобродского «не было никакого уголовного дела».

«Было дело о мошенничестве в отношении Итина и Масляевой. Якобы они совершили мошенничество в 2014 году. В рамках этого дела почему-то было предъявлено обвинение Малобродскому о хищении средств в 2012 году, направленных на спектакль „Сон в летнюю ночь“», — сказала Карпинская.

По ее словам, новое уголовное дела возбуждено «по факту хищений и в 2012-м, и в 2014-м, и вообще за весь период». Данное дело соединено со старым в отношении Итина и Масляевой.

«Производство дела [идет] с одним номером. То есть теперь они делают вид, что у них есть одно большое дело», — заключила Карпинская.

Напомним, уголовное дело в отношении Итина и Масляевой возбудило Главное следственное управление СК РФ по Москве, 6 июля его передали в управление по особо важным делам СК РФ.

Адвокат отметила, что за всю ее практику такое происходит впервые: уведомлений ее подзащитный не получал, обвинение не предъявлено. По ее мнению, Малобродского должны освободить в зале суда. Она добавила, сторона защиты требовала отвод судье, так как считает, «что она в сговоре со следствием».

Напомним, на суде прокуратура изменила свою позицию и заявила, что арест Малобродского является незаконным. По словам прокурора, «уголовное дело в отношении Малобродского возбуждено только в настоящее время, данная мера пресечения была избрана незаконно». За незаконный арест предусмотрено уголовное наказание, вплоть до четырех лет лишения свободы (статья 301 Уголовного кодекса России).