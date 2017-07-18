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МВД подсчитало средний размер взятки в Москве

Общество

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Средняя сумма взятки в Москве составляет 614 тысяч рублей. Об этом на заседании коллегии МВД рассказал начальник главка по Москве Олег Баранов, передает РИА Новости.

По подсчетам главного управления МВД, количество выявленных преступлений коррупционной направленности за последнее время возросло более чем на 22%, а сумма установленного материального ущерба превысила 32 миллиарда рублей.

По словам Баранова, более 18 миллиардов рублей из этой суммы все же были возмещены.

Накануне «Комммерсант» сообщил об аресте начальника одной из служб центрального аппарата ФСБ Андрея Кутернина и его заместителя Алексея Костенкова за вымогательство взяток. По данным издания, полковники требовали взятку в 1 млн рублей за заключение контракта на охрану главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России.

Ольга Ситникова

Теги:
мвд, коррупция, взятки
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