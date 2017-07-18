Ространснадзор признал все станции метро Петербурга небезопасными

Ространснадзор оштрафовал метрополитен Санкт-Петербурга за профнепригодность сотрудников, несертифицированную систему видеонаблюдения и отсутствие внутренней «прослушки», сообщает «Фонтанка».

Проверка станций прошла после теракта 3 апреля. После этого ведомство вынесло 16 постановлений о привлечении к административной ответственности и штраф 800 тысяч рублей.

Претензии Ространснадзора касались профнепригодности инспекторов службы контроля метрополитена (СКМ) и отсутствия специально оснащенных и обученных круглосуточно работающих групп быстрого реагирования. Помимо этого, установленные камеры видеоконтроля пассажиропотока на станциях не прошли сертификации.

Руководство метрополитена не согласилось с большей частью претензий и обжаловало решения о наложении штрафов в суде. Однако Ленинский районный суд вынес решение не их в пользу. Рассмотрение спора продолжится в Санкт-Петербургском городском суде.

Напомним, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. В результате погибли 16 человек (включая исполнителя теракта), еще около 50 человек пострадали. По данным следствия, взрыв совершил террорист-смертник Акбарджон Джалилов.

Спустя несколько дней по подозрению к причастности к теракту арестовали восемь человек. Во время обысков у них также изъяли взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции «Площадь Восстания», огнестрельное оружие и боеприпасы.

Ольга Дубова