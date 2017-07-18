Суд оставил под стражей экс-продюсера «Седьмой студии» Малобродского

Басманный суд Москвы оставил под стражей экс-продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Об этом сообщила «Новой газете» адвокат Ксения Карпинская.

Малобродского оставили под стражей до 19 октября. Суд также продлил арест до 19 октября бывшему бухгалтеру студии Нине Масляевой и бывшему директору студии Юрию Итину (напомним, Итин находится под домашним арестом). Также до 19 октября продлен срок следствия.

Напомним, во время заседания суда, на котором должна была рассмотрена мера пресечения для указанных лиц (Пресненский суд Москвы арестовал Малобродского до 19 июля), стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении Малобродского, Итина и Масляевой. Ранее дело было возбуждено только в отношении Итина и Масляевой.

По словам Карпинской, суд не стал выносить решение о продлении ареста в 11:00 и объявил пеерерыв до 13:00, после перерыва судья сообщила о наличии нового дела. Оно, по словам адвоката, датировано сегодняшним числом.

Также на суде стало известно, что прокуратура изменила свою позицию, заявив, что Малобродский был арестован незаконно, поскольку уголовного дело в отношении него не было. Отметим, что за незаконный арест предусмотрено уголовное наказание, вплоть до четырех лет лишения свободы (статья 301 Уголовного кодекса России).

По версии следствия, руководство «Седьмой студии» с 2011 по 2014 годы похитило бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством.

Автономную некоммерческую организацию по развитию и популяризации современного искусства «Седьмая студия» создали в июле 2011 года для реализации культурного проекта режиссера Кирилла Серебренникова «Платформа».