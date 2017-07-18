Глава Общественной палаты предложил «взять» с богатых 500 млрд рублей

Глава Общественной палаты (ОП) Валерий Фадеев заявил, что «богатые домохозяйства» недоплачивают в казну 500 млрд рублей, поэтому эти деньги надо попытаться с них взять, сообщает RNS.

По подсчетам Фадеева, в России таких домохозяйств примерно 200-300 тысяч, причем «не среднего класса, не с зарплатой 500 тысяч рублей или 1 млн рублей, а действительно богатых».

«Эти люди очень сведущие, они очень хорошо управляют своими активами и своими деньгами. Административно взять их сложно, но это большой потенциал», — уверен секретарь ОП.

Отметим, что Фадеев также предлагал обязать губернаторов согласовывать с ОП назначение главных редакторов государственных СМИ.

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19 июня Валерий Фадеев был избран секретарем Общественной палаты нового, шестого созыва. Он был членом ОП с 2006 по 2012 годы. В марте 2017 года он снова вошел в ее состав.

Фадеев входит в Высший совет «Единой России». С 1998 года возглавляет журнал «Эксперт», с сентября 2016 — ведет программу «Воскресное время» на «Первом канале».

Максим Прошкин