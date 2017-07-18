Фигуранта «болотного дела» Панфилова доставили на принудительное лечение

Максим Панфилов, осужденный по «болотному делу» доставлен в психиатрическую больницу в Астрахани, рассказала «Новой газете» адвокат Мария Куракина.

«Максима Панфилова направили сегодня в областную психиатрическую больницу в Астрахань. Это не вызывает у нас удивления. Человек находится после решения суда в стационаре 6 месяцев, после чего комиссия решает, необходимо ли продолжать лечение. Мы обращаемся в ЕСПЧ, который уже объединил наши три жалобы. Мы остаемся при своей точке зрения — он не представляет никакой опасности, нет необходимости его держать в закрытых условиях. Мы будем продолжать прилагать усилия для того, чтобы освободить его», — рассказала в беседе с «Новой газетой» адвокат Панфилова Мария Куракина.

С августа 2016 года Панфилов находился в изоляторе «Бутырка», откуда его увезли 15 июля. Адвокат активиста Сергей Панченко предполагал тогда, что его подзащитного увезли на лечение, но выяснить, куда именно не смог.

Максим Панфилов страдает синдромом Туррета. Его защита указывала на резкое ухудшение здоровья Панфилова, когда он был в СИЗО. Однако суд отказывался отпускать его из-под стражи под домашний арест. В ходе следствия его признали невменяемым. В конце марта Замоскворецкий районный суд Москвы отправил его на принудительное лечение.

Напомним, Панфилова обвиняли в участии в массовых беспорядках и применении насилия к полицейскому 6 мая 2012 года на Болотной площади Москвы. В приговоре говорится, что обвиняемый сорвал шлем с сотрудника ОМОНа и «причинил ему физическую боль».

Ольга Дубова