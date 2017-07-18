В Госдуме поддержали законопроект об увеличении наказания за склонение к суициду

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении вдвое наказания за склонение к самоубийству, если за ним последовала смерть человека. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне в Госдуму внесли данный законопроект. Документ предлагает усилить ответственность по соответствующим статьям, которые появились в Уголовном кодексе в июне 2017 года.

Авторы поправок предлагают наказывать за побуждение к суициду такими же сроками, как за убийство. Нижний предел лишения свободы предлагается установить сроком пять лет, а верхний — до 15 лет (в случае гибели несовершеннолетнего или беременной женщины).

«Будет справедливо, если склонение и содействие к совершению самоубийства, повлекшее смерть, будет соразмерно ответственности за убийство», — заявил «Новой газете» один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Пискарев также отметил, что поправки позволят установить повышенную ответственность «за склонение и содействие совершению самоубийства, повлекшие смерть двух или более лиц». По его словам, «в настоящее время определена одинаковая ответственность за смерть одного либо двух и более человек».

«Вносимые изменения относят преступления против детей к категории “особо тяжких”, и, соответственно, уголовная ответственность виновных должна быть самой жесткой», — заключил Пискарев.

Авторами инициативы также стали лидер фракции «Единой России» Владимир Васильев и первый заместитель Пискарева Эрнест Валеев.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал законопроект об уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к самоубийству. Документ ввел две новые статьи — «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства».

Проблема детских суицидов начала активно обсуждаться после публикации «Новой газеты» о «группах смерти». С тех пор в разных регионах страны были возбуждены уголовные дела о доведении несовершеннолетних до самоубийства. Один из администраторов «групп смерти» — Филипп Будейкин, известный как Филипп Лис, — является фигурантом сразу нескольких дел и находится под арестом в Санкт-Петербурге.