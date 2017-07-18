ЕСПЧ рассмотрит жалобу Варвары Карауловой

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Варвары Карауловой, осужденной на четыре с половиной года за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Игоря Зубера.

«Правительство должно представить свою позицию Европейскому суду в срок до 15 сентября», — заявил Зубер. Он представляет интересы осужденной девушки в международном суде.

Адвокат уточнил, что в жалобе речь шла о многочисленных нарушениях прав его подзащитной во время предварительного расследования. Кроме того, адвокат Карауловой Сергей Бадамшин назвал приговор необоснованно жестоким.

В апреле этого года бывшую студентку философского факультета МГУ Варвару Караулову (Александру Иванову), осужденную за попытку примкнуть к «Исламскому государству» этапировали в исправительную колонию №1 в Вологде.

Ранее Верховный суд России отклонил жалобу Варвары Карауловой на приговор, которую ее защита подала в феврале. Тогда же в дело Карауловой вступил новый адвокат — Дагир Хасавов. К нему за помощью обратился отец осужденной.

Напомним, в декабре Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ и приговорил ее к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

Варвару Карулову задержали в Турции при попытке улететь в Сирию. Ее обвинили в связи с исламистами и желании вступить в запрещенную в России организацию «Исламское государство». В качестве доказательства следствие представило переписку Карауловой с вербовщиком ИГ.

Ольга Ситникова