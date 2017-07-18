Экс-менеджера Сбербанка заподозрили в хищении около 1 млрд рублей со счетов VIP-клиентов

Бывший руководитель допофиса Сбербанка в Тольятти Илья Садыков стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в краже со счетов порядка 30 VIP-клиентов денег на сумму около 1 млрд рублей. Информацию об открытии уголовного дела подтвердили «Новой газете» в пресс-службе Поволжского банка.​

«В настоящее время ведется расследование. Банк взаимодействует с правоохранительными органами. В интересах следствия детали не раскрываются​», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области отказались комментировать информацию, сославшись на 161 статью УПК о недопустимости разглашать результаты предварительного следствия.

О том, что Садыкова уже задержали и ему предъявлено обвинение сообщил портал «Волга Ньюс» со ссылкой на источники.

Как утверждает издание, об этом деле стало известно со слов адвоката одного из пострадавших. Клиент Сбербанка обратился в банк, чтобы снять деньги со своего счета, но оказалось, что большая часть средств отсутствует. Так как пострадавший был VIP-клиентом, то он обслуживался лично Садыковым.

«Выяснить точное число пострадавших и точную сумму ущерба порталу "Волга Ньюс" пока не удалось», — добавляет СМИ.

Ранее о краже 1 млрд рублей со счетов чеченского отделения Сбербанка заявило МВД по Чеченской Республике. По информации следствия, руководитель местного отделения Сайд-Магомед Джабраилов организовал 12 фиктивных юридических лиц, чтобы снимать деньги. Джабраилов объявлен в розыск.

По версии издания «Кавказ.Реалии», руководство республики требовало у Джабраилова 30 миллионов рублей. По другой версии, представители власти лишь требовали вернуть незаконно выведенные деньги.

В марте стало известно еще об одном уголовном деле, фигурантами которого стали две сотрудница Московского отделения Сбербанка. Их задержали по подозрению в мошенничестве, когда они собирались купить новый Ferrari за 7 млн рублей в одном из автосалонов.