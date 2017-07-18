В Ставропольском крае построили «Зенит-Арену» из соломы за 41 тысячу рублей

В селе Красное в 40 километрах от Ставрополя построили стадион из соломы за 41 тысячу рублей и назвали «Зенит-Ареной», сообщает Sports.ru.

Над входом висит металлическая табличка. На ней указано, что при строительстве стадиона «не украдено и не “распилено” ни одного рубля».

Фото: Instagram belultras

Стадион построил директор крестьянско-фермерского хозяйства «Пономарево» Роман Пономарев. В интервью изданию он рассказал, что название было выбрано «просто в качестве стеба», чтобы посмеяться и «привлечь внимание к своему продукту».

На строительство стадиона ушло пять дней, 41 тысяча рублей и 4 500 тюков соломы.

Фото: Instagram belultras

«Наши парни сами инициировали это, сказали: давайте сделаем стадион, будем все вместе играть. Никаких проектов не делали – просто аккуратно сложили тюки. Я как фермер просто дал разрешение на использование тюков соломы», — добавил он.

Фото: Instagram belultras

Пономарев рассказал, что в селе есть своя футбольная команда, она играет в разных турнирах, «а стадион нужен, чтобы привлекать молодежь к спорту, чтобы она не обращала внимания на плохие привычки и не пристрастилась к ним».

Стадион, по его словам, пользуется популярностью. В предстоящую субботу будет турнир в честь открытия «Зенит-Арены».

«А на следующей неделе будет смешной или нет, но Кубок мира по соломенному футболу. Мы посидели в интернете, смотрели, кто может решить, утверждать Кубок мира или нет — я так понял, что такие смешные виды спорта кто хочет, тот и утверждает, потому что ФИФА занимается только официальными соревнованиями. Хотя чего смешные — у нас будут и судьи, и команды, и кубки. Так что всех приглашаем к нам поиграть в футбол на соломе!», — заключил директор хозяйства.

Строительство «Зенит-арены» в Санкт-Петербурге началось в 2006 году. С этого момента несколько раз менялся проект арены, увеличивалась стоимость строительства с 6,9 млрд рублей до 43,8 млрд рублей, сменилось три генподрядчика. Строительство стадиона на Крестовском острове сопровождается задержаниями и уголовными делами.