Кремль: заявление ДНР о создании Малороссии нужно осмыслить

В Кремле пока не комментируют предложение главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко о создании нового государства Малороссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Я пока оставляю без комментариев эту тему, она подлежит осмыслению и анализу», — заявил Песков.

В Кремле подчеркнули, что российская сторона сохраняет свою приверженность минским договоренностям.

«Все остальное пока не комментирую», — добавил пресс-секретарь президента.

Напомним, во вторник глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании нового государства Малороссия со столицей в Донецке. На сайте Донецкой народной республики утверждается, что новое государство Малороссия должна будет состоять из 19 областей, входящих в состав Украины. Представители самопровозглашенных республик также предлагают оставить Киеву статус культурно-исторического центра.

При этом власти ЛНР заявили, что не принимали участия в прошедшем в Донецке заседании, на котором было объявлено о создании нового государства Малороссия.

«Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался», — рассказал председатель Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко.

Президент Украины Петр Порошенко в ответ на заявление главы ДНР пообещал вернуть весь Донбасс и Крым в состав страны.