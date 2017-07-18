Суд обязал Россию выплатить 5,5 млн евро за задержание судна Гринписа

Россия должна выплатить Нидерландам компенсацию в размере 5,5 млн рублей за задержание судна Гринпис «Arctic Sunrise» в 2013 году, следует из пресс-релиза гаагского Арбитражного суда.

В суде еще в 2015 признали, что Россия «нарушила свои обязательства перед Нидерландами», когда была произведена высадка на борт, арест и задержание «Arctic Sunrise» без предварительного согласия нидерландской стороны. Однако сумму компенсации обещали назвать позже.

Судно вернулось в Амстердам 9 августа 2014 года после снятия ареста. До этого оно было отбуксировано в Мурманск.

Напомним, что в сентябре 2013 года активисты Greenpeace провели акцию протеста у нефтяной платформы «Приразломная», выступив против добычи нефти в Арктике. Экологов, прибывших в Печорском море на ледоколе Arctic Sunrise, арестовали. Все они стали обвиняемыми в хулиганстве и были заключены на два месяца в СИЗО.

Экологов освободили после вступления в силу амнистии, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.

В Следственном комитете России закрыли дело в связи с амнистией обвиняемых.

Максим Прошкин