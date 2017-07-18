Суд обязал Международный центр Рерихов покинуть усадьбу Лопухиных

Арбитражный апелляционный суд постановил, что Международный центр Рерихов должен покинуть усадьбу Лопухиных в центре Москвы. Об этом говорится в сообщении министерства культуры.

«Арбитражный апелляционный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы МЦР по делу о выселении из здания на территории усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке. Речь идет о строении, в котором когда-то находился "Оптический театр". Апелляционный суд не нашел оснований для пересмотра решения Арбитражного суда Москвы и отклонил жалобу МЦР», — говорится в сообщении.

Таким образом, решение, обязывающее Международный центр Рерихов освободить здание, вступило в силу.

Усадьба Лопухиных перешла в федеральную собственность в 2015 году. Она была передана Государственному музею Востока, а договоры безвозмездного пользования с Центром Рерихов были расторгнуты в судебном порядке, в том числе, как утверждает минкульт, в связи с ненадлежащим содержанием объектов культурного наследия.