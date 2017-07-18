Фонд Кадырова потратит $7 млн на реставрацию мечети в Сирии

Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова отреставрирует мечеть в Алеппо, основанную при династии Омейядов в 715 году. Стоимость работ оценивается минимум в $7 млн. Об этом сообщает Associated Press.

Как отметили в фонде, восстановление Великой мечети в Алеппо планируется завершить в следующем году. Кроме того, фонд работает над восстановлением мечети Халида ибн Валида в Хомсе.

По мнению главного научного сотрудник аисследовательского центра «Диалог цивилизаций» Алексея Малашенко, договоренности по восстановлению сирийских мечетей укрепят имидж Кадырова в глазах президента России Владимира Путина.

В январе Рамзан Кадыров в своем инстаграме написал, что благотворительный фонд восстановит мечеть и минарет в Хомсе и построит в Алеппо и Дамаске приюты для сирот.