В Кремле сформулировали свою позицию по Малороссии

В Кремле слова главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко о создании Малороссии назвали его личной инициативой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Заявление Захарченко, сделанное сегодня утром по теме Малороссии, является его личной инициативой, в Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ. Мы остаёмся приверженными минским договорённостям», — сказал он.

Ранее в Кремле не стали комментировать предложение Александра Захарченко о создании нового государства Малороссии.

«Я пока оставляю без комментариев эту тему, она подлежит осмыслению и анализу», — заявил Песков.

Напомним, во вторник глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании нового государства Малороссия со столицей в Донецке. На сайте Донецкой народной республики утверждается, что новое государство Малороссия должна будет состоять из 19 областей, входящих в состав Украины. Представители самопровозглашенных республик также предлагают оставить Киеву статус культурно-исторического центра.

При этом власти ЛНР заявили, что не принимали участия в прошедшем в Донецке заседании, на котором было объявлено о создании нового государства Малороссия.

«Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался», — рассказал председатель Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко.

Президент Украины Петр Порошенко в ответ на заявление главы ДНР пообещал вернуть весь Донбасс и Крым в состав страны.