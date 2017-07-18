Суд отправил в колонию администратора «групп смерти» Филиппа Лиса

Тобольский районный суд приговорил администратора так называемых «групп смерти» Филиппа Будейкина, известного как Филипп Лис, к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения за склонение подростков к самоубийству. Об этом сообщает издание 72.ru со ссылкой на помощницу судьи Эльвиру Якубову.

В ходе судебного процесса удалось доказать его причастность к двум эпизодам, в которых он склонял девочек-подростков к суицидальным мыслям. Речь идет о 16-летней девушке из Астрахани, которую отговорили от совершения поступка, и 17-летней жительнице поселка Прииртышского (Тобольский район), жизнь которой спасли медики.

Ранее в июне Следственный комитет по Санкт-Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении Филиппа Будейкина. Его обвинили по статьям доведение до самоубийства и покушение на него (статья 110 УК РФ, часть 3 статьи 30, статья 110 УК РФ).

О «группах смерти» в России заговорили после публикации «Новой газеты», в которой рассказывалось о таких сообществах в социальных сетях.

После этого в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за побуждение несовершеннолетних к самоубийству. Помимо «групп смерти» речь в законопроекте также идет и о «зацепинге».